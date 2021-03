Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano per controlli

(Adnkronos)

A quanto si apprende, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ricoverato da lunedì all'ospedale San Raffaele di Milano per controlli medici. A dare la notizia dell'ospedalizzazione era stato l'avvocato Federico Cecconi all'inizio dell'udienza del processo Ruby Ter in Fiera a Milano senza aggiungere altri dettagli: "Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è da lunedì mattina ospedalizzato" , ha detto.