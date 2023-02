Ucraina, Cina: "Basta notizie infondate su nostre armi a Russia"

Mosca e Pechino sono pronte a "difendere gli interessi reciproci" sulla scena internazionale. E' quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov nell'incontro con il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, che continua la sua missione a Mosca. "Le nostre relazioni si stanno sviluppando in modo costante e dinamico e, nonostante l'elevata turbolenza sulla scena mondiale, dimostriamo solidarietà e disponibilità a difendere gli interessi reciproci sulla base del rispetto del diritto internazionale e del ruolo centrale delle Nazioni Unite", ha affermato Lavrov, secondo quanto riferisce Ria Novosti.

"Nonostante la volatilità della situazione internazionale, Cina e Russia mantengono sempre la determinazione strategica, si muovono con fermezza e fiducia in linea con la formazione di un mondo multipolare e rimangono impegnate nel multipolarismo", ha aggiunto da parte sua Wang Yi che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto ha confermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, annunciando: ''Vi informeremo non appena avremo maggiori dettagli sul prossimo incontro tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping".

Nel comunicato diffuso oggi dal ministero degli Esteri cinese, sull'incontro ieri a Mosca tra Wang Yi e il capo del Consiglio di Sicurezza russo, Nikolai Patrushev, si legge che la Cina e la Russia si "oppongono all'introduzione di una mentalità da guerra fredda" e "resistono ad ogni forma di bullismo unilaterale".

"Le parti hanno discusso della situazione strategica internazionale, hanno espresso la loro comune disponibilità a mettere in pratica il multilateralismo - si legge nel comunicato - resistere ad ogni forma di bullismo unilaterale, promuovere la democratizzazione delle relazioni internazionali ed un mondo multipolare".

CINA: "BASTA NOTIZIE INFONDATE SU NOSTRE ARMI A RUSSIA" - Il portavoce del ministero degli Esteri cinese afferma che Pechino non sta valutando l'invio di armi a Mosca e chiede di smettere di diffondere falsità a riguardo: "Gli Stati Uniti e altri Paesi Nato ora stanno costantemente diffondendo che la Cina potrebbe fornire armi alla Russia, un trucco che è stato usato e smascherato all'inizio della crisi in Ucraina".

La Nato, ha detto ancora Wang Wenbin, deve "smettere di diffamare la Cina con speculazioni infondate sull'Ucraina, abbandonare la mentalità da guerra in un gioco a somma zero e di scontro di blocchi, finendo di fomentare lo scontro". Il portavoce cinese ha ricordato che sono gli Stati Uniti e i Paesi Nato "la principale fonte di armi nei campi di battaglia in Ucraina".

Wang Wenbin ha inoltre commentato la decisione annunciata ieri da Vladimir Putin di sospendere la partecipazione di Mosca al New Start: "La Cina ha preso atto delle differenze tra Russia e Stati Uniti sull'applicazione del trattato e spera che entrambe le parti possano risolvere le loro differenze attraverso il dialogo costruttivo e consultazioni per garantire l'applicazione del trattato senza problemi".

Il portavoce cinese ha sottolineato poi che si tratta di "un importante trattato bilaterale sul disarmo nucleare" e che è "l'unico trattato sul controllo delle armi" vigente tra le parti. "E' di grande importanza mantenere la stabilità strategica globale, promuovere la pace internazionale e regionale e realizzare l'obiettivo di un mondo senza armi nucleari", ha concluso.