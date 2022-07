Russia, Griner detenuta: star del basket Usa si dichiara colpevole

Le accuse riguardavano il possesso di droga mossegli in un tribunale russo, in una città vicino Mosca

La star del basket americano Brittney Griner si è dichiarata colpevole delle accuse riguardanti il possesso di droga mossegli in un tribunale russo, in una città vicino Mosca. Lo hanno confermato i suoi avvocati alla Cnn. Griner, 31 anni, rischia fino a 10 anni di carcere. Ha lasciato l'aula senza rilasciare alcun commento ai giornalisti, precisa la Cnn. La prossima udienza è fissata per il 14 luglio.

La cestista americana, che giocava anche nel campionato russo, è stata arrestata a febbraio in un aeroporto di Mosca dopo che funzionari russi hanno affermato di aver trovato olio di cannabis nel suo bagaglio. Il suo è stato fin dall'inizio un caso diplomatico, con gli Stati Uniti che ritengono "ingiusta" la sua detenzione e ne hanno chiesto il rilascio immediato.

In occasione della festa dell'Indipendenza del 4 luglio, Griner ha inviato una lettera al presidente americano Joe Biden chiedendogli di fare "tutto il possibile" per farla ritornare a casa. "Sono terrorizzata - ha scritto - dalla possibilità di rimanere per sempre" in una prigione russa. Venerdì scorso vi è stata una prima udienza in tribunale durante la quale sono state notificate le accuse.