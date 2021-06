Russia, i leader Ue: "Esploreremo formati di dialogo"

Le conclusioni del Consiglio Europeo diffuse in nottata

Il Consiglio europeo "esplorerà formati e condizionalità del dialogo con la Russia". Lo riportano le conclusioni dei leader, diffuse a tarda notte. Il Consiglio Europeo "reitera l’apertura dell’Unione Europea ad un’interazione selettiva con la Russia nei campi di interesse dell’Unione europea. Invita la Commissione e l’Alto rappresentante a sviluppare opzioni concrete, incluse condizionalità e leve a questo riguardo, guardando ad una loro valutazione da parte del Consiglio, su temi come il clima e l’ambiente, la salute, come pure a materie selezionate di politica estera e di sicurezza e temi multilaterali, come l’accordo sul nucleare con l’Iran, la Libia e la Siria".