Ryanair assume, 2mila nuovi posti per piloti

Ryanair assume. Al via una campagna di reclutamento per 2.000 nuovi piloti da inserire nell'equipaggio degli aeromobili in consegna nei prossimi 3 anni. L'annuncio oggi durante la presa in consegna del primo Boeing 737-8200 Gamechanger della flotta , "che agevola la compagnia nella riduzione dei costi, del consumo di carburante e delle emissioni sonore e di CO2". E' quanto si legge in una nota. I corsi di formazione si svolgono nel 2021 per essere pronti per l'estate 2022 a ricoprire posizioni in tutta Europa. Ryanair ha stretto una partnership con la Airline Flight Academy di Dublino per offrire corsi di formazione per Boeing 737 come parte di questa campagna di reclutamento.

"Nel corso della pandemia, Ryanair ha lavorato a stretto contatto con il proprio personale per salvare posti di lavoro e siamo lieti di iniziare a pianificare un ritorno alla crescita per i prossimi anni, mentre ci riprendiamo dalla crisi di Covid-19 e raggiungiamo i 200 milioni di passeggeri entro l'anno fiscale 2024", spiega Darrell Hughes, responsabile personale Ryanair.