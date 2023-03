Salernitana: due indisponibili per Paulo Sousa

Troost-Ekong e Dia indisponibili per la gara contro la Lazio, questo è il rischio con cui Paulo Sousa conta di fare il suo esordio sulla panchina della Salernitana. Il centrale difensivo certamente non sarà in campo contro i biancocelesti, mentre l'attaccante può ancora recuperare.

Troost-Ekong si è infortunato a Verona ed oggi sarà sottoposto ad una visita specialistica. Il ginocchio sinistro è apparso molto gonfio, per questo motivo si teme uno stop lungo.

Diversa la situazione di Dia. Il capocannoniere della Salernitana non si è allenato nelle ultime due sessioni per un edema al polpaccio ma spera ancora nella convocazione.

Fantacalcio.it per Adnkronos