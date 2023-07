In questo numero: Astrazeneca lancia evento a sostegno delle Life Science in Italia PrEP Hiv, via libera alla rimborsabilità passo fondamentale per la lotta al virus In Africa senza cure 90% bambini con cardiopatie, torna progetto “Cuori Ribelli” di “Una Voce per Padre Pio” Artrite reumatoide, in Italia 300 mila casi e una spesa media di 2 mld l’anno Aborto, Opa presenta II Rapporto sui costi e sugli effetti sulla salute della legge 194