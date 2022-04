Salute, da Artemisia Lab a maggio check up sangue gratis per le mamme

In occasione della Festa della Mamma, per il mese di maggio, i Laboratori della Rete Artemisia Lab offrono gratuitamente alle mamme (ragazze fertili, in gestazione e allattamento, in menopausa e post menopausa) che hanno contratto la Covid-19, si sono vaccinate con prima, seconda o terza dose nel mese di marzo 2022 o non sono vaccinate e ai neonati (nati da marzo 2022) un Check Up del sangue, mediante un prelievo venoso, per valutare i valori di immunoglobuline Anti-Covid.

"La Rete Artemisia Lab, sempre in prima linea per la tutela della salute dei cittadini, soprattutto durante l’emergenza pandemica, con questo servizio mette a disposizione i propri professionisti biologi coordinati dalla Dott.ssa Schipani e le proprie apparecchiature per offrire anche il proprio supporto ai Centri di Ricerca Universitari che vogliono farne parte, ai Pediatri e reparti di Ginecologia per l’avvio di una collaborazione scientifica per la valutazione e per lo studio di Sars-Cov-2, in relazione alla risposta immunitaria Anti covid-19 - spiega Mariastella Giorlandino, amministratrice unica delle Reti Artemisia Lab - Questa collaborazione potrebbe fornire dati interessanti, alla luce della poca letteratura scientifica su questo argomento, per capire come la situazione ormonale possa influenzare il sistema immunitario e soprattutto dare dei risultati incoraggianti sui neonati, per i quali non è previsto l’inoculazione del vaccino".