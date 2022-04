Salute, Atena Donna: 30/04 'Fiume in rosa' e lancia progetto Together nelle carceri

Il 22 aprile si celebra la settima Giornata Nazionale della Salute della Donna, istituita nel 2015 e promossa dalla Fondazione Atena onlus con il Ministero della Salute. E’ l’occasione per organizzare su tutto il territorio nazionale iniziative e manifestazioni che hanno lo scopo di mettere in prima linea l’interesse per la medicina di genere e per la salute delle donne in particolare. Testimonial d’eccezione quest’anno è il tennista Matteo Berrettini, che va ad affiancare la madrina Rocío Muñoz Morales, da sempre vicina ad Atena Donna.

“Sono molto soddisfatta del successo di questa Giornata - afferma Carla Vittoria Maira, Presidente di Atena Donna e ideatrice della Giornata Nazionale - Vedo ogni anno crescere il coinvolgimento e l’entusiasmo di moltissime associazioni che si occupano di prevenzione e che organizzano convegni sulla medicina di genere. E grazie a questa Giornata sono sempre più numerosi gli ospedali che aprono le porte per permettere alle donne screening per tutta la settimana. Quest’anno Atena, proseguendo il percorso nato da un protocollo d’intesa tra Atena Donna, il Ministero della Giustizia e il DAP, lancia il progetto Togheter che si svilupperà nei prossimi due anni nelle case circondariali. Prevede attività di screening anche per le donne ristrette, che non possono accedervi durante la Giornata Nazionale, perché ogni donna abbia le stesse opportunità di fare prevenzione. E stiamo lavorando anche su un nuovo progetto molto importante sostenuto da un Comitato Promotore di straordinario profilo”.

Dice Rocío Muñoz Morales: “La Giornata Nazionale della Salute della Donna è un appuntamento che ogni anno offre l’opportunità di riflettere sul proprio stato psicofisico. Anche io che sono sempre di corsa, come tutte le donne e mamme che lavorano, mi fermo a programmare le mie visite di controllo, e lo faccio fare anche a tutte le donne della mia famiglia”.

Matteo Berrettini lancia un appello: “In occasione di questa Giornata dedicata alla salute femminile, mi rivolgo a tutte le donne per invitarle a prendersi cura della propria salute, a non trascurare la prevenzione e gli screening periodici, che sono fondamentali per stare bene e affrontare le sfide della vita. E’ importante dare priorità al proprio benessere con costante esercizio fisico, la giusta alimentazione e gli stili di vita corretti. Un Memo per tutte le donne, #concentratisullatuasalute”.

A chiusura delle numerosissime attività che si svolgeranno per tutta l’ultima settimana di aprile, si terrà la tradizionale Regata Fiume in Rosa, quest’anno non solo nella Capitale come di consueto presso il Circolo Canottieri Aniene ma, per la prima volta in tutta Italia. Saranno ben 27 le città coinvolte, con moltissime imbarcazioni che, dal nord al sud, coloreranno l’acqua con una scia rosa.

L’appuntamento con la Regata, organizzata da Atena in collaborazione con la Fondazione Severino, è per sabato 30 aprile alle ore 11,30. Si vuole mandare un messaggio di solidarietà rivolto a tutte le donne che hanno vissuto o stanno vivendo l’esperienza della malattia. Remeranno insieme atlete provenienti dai diversi circoli con le donne che hanno dovuto affrontare problematiche oncologiche e utilizzano il canottaggio come forma di riabilitazione. E’ l’occasione per tante donne di mettere il proprio impegno e la propria forza per far arrivare il messaggio dell’importanza della prevenzione e dello sport come risorsa fondamentale per la salute.

Prosegue Carla Vittoria Maira: “Quest’anno tutte le attività di informazione e di prevenzione proposte risultano particolarmente importanti, visto che lo scenario epidemiologico ha causato un preoccupante rallentamento nell’attuazione dei programmi di screening.

Proprio il 22 aprile a Roma, presso il Centro Studi Americani, si svolgerà un Convegno organizzato dall’Associazione Pre.zio.sa e dalla Fondazione Atena dal titolo: “La Salute della Donna: politiche per il futuro”, che vedrà anche un intervento del Ministro della Salute Roberto Speranza. “