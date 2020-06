Un under 18 su tre non sa nuotare

vita da spiaggia

Le vacanze sono alle porte, e per milioni di alunni italiani è tempo di programmare l'estate, non prima però di aver segnato sul diario i compiti delle vacanze. "Ma attenzione: fra i 7 e i 18 anni c'è una vera emergenza nuoto: ben due milioni (30%) di ragazzini e adolescenti non sanno nuotare e sono moltissimi quelli che sanno a malapena galleggiare". A sottolinearlo all'Adnkronos Salute è il pediatra Italo Farnetani, docente alla Libera Università degli studi di Scienze umane e tecnologiche di Malta, e autore di un'indagine in materia. "Con questi dati, i compiti davvero utili per la salute e la sicurezza di bambini e ragazzi sarebbero semplici: far frequentare agli studenti le lezioni di nuoto", dice il pediatra, da anni fiero oppositore dei 'tradizionali' compiti per le vacanze.

Secondo i dati della ricerca di Farnetani, se 2 milioni di giovanissimi italiani non sanno nuotare, due milioni e 700mila (40%) sanno solo galleggiare e spostarsi in avanti (di questi 700 mila sanno galleggiare e spostarsi in avanti, ma solo in piscina, mentre gli altri sanno galleggiare e spostarsi in avanti sia in mare e sia in piscina). "Solo due milioni sanno nuotare bene e possono affrontare anche piccole emergenze in mare. Per questo è importante - sottolinea il pediatra - insegnare ai bambini e ai ragazzi italiani a non aver timore e a muoversi con sicurezza in acqua. Mentre i compiti per le vacanze non servono e andrebbero aboliti, le lezioni davvero utili al loro sviluppo ma anche alla loro salute e sicurezza sono piuttosto quelle di nuoto. Il mio suggerimento ai genitori - conclude - è quello di approfittare della bella stagione e del tempo libero, per programmare un corso per insegnare ai figli a nuotare".