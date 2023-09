Alopecia areata, Pieraccini (UniBo): “Disporre di un farmaco efficace e rimborsabile è vittoria enorme”

“Poter oggi dare una risposta a questi pazienti con una terapia efficace e con una completa contribuzione da parte del sistema sanitario nazionale è una vittoria enorme per noi e per i nostri pazienti”. Così la professoressa Bianca Maria Pieraccini, direttore dell’Unità operativa complessa di Dermatologia dell’università degli studi di Bologna, in occasione della conferenza stampa organizzata da Lilly a Milano ed intitolata “Dermatite atopica ed alopecia areata, due patologie, un solo farmaco. Via libera alla rimborsabilità”, durante il quale si è sottolineata l’importanza di avere finalmente a disposizione un farmaco innovativo, efficace, sicuro e rimborsabile come Baricitinib.