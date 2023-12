Barone (Favo), ‘da Salutequità interessante proposta prescrizione diretta in sede’

“Noi paziento oncologici abbiamo trovato particolarmente interessante la proposta fatta dal presidente di Salutequità Tonino Aceti che potrebbe suggerire al medico che prescrive un'analisi, un accertamento o un ricovero, di farlo direttamente in sede di prescrizione, evitando al paziente di dover affrontare una serie di step che portano ad un accesso alla prestazione e alla cura molto lontane nel tempo”. Sono le parole di Antonella Barone, Favo - Federazione Italiana Associazioni Volontariato In Oncologia, in occasione del primo Summit di Salutequità, in cui si sono presentate le 10 leve per l’equità di accesso per rilanciare e ammodernare il Servizio sanitario nazionale.