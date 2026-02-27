Cazzorla (AO di Padova): "Con terapia enzimatica sostituiva pazienti con PKU liberi da dieta"

In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, fari puntati sulla fenilchetonuria o PKU, malattia genetica rara diagnosticabile con il test neonatale. "Grazie alla conoscenza del paziente in terapia enzimatica e all'intervento multidisciplinare - sottolinea Cazzorla - i pazienti adulti, in tempi diversi e con un approccio terapeutico disegnato ad hoc su ognuno di loro, hanno raggiunto la completa liberalizzazione dalla dietoterapia. E avuto quindi la possibilità di ricostruire la loro vita sociale e relazionale, arrivando a godere della piena libertà".