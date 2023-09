Colangite biliare primitiva per 10-20mila italiani, focus al Senato

In Italia colpisce tra le 10 e le 20mila persone, con un’incidenza annuale di 5,31 casi ogni 100mila abitanti. È la colangite biliare primitiva (Pbc), patologia cronica autoimmune del fegato che accompagna il paziente per tutta la vita. E alla malattia rara del fegato, su iniziativa del senatore Ignazio Zullo della X Commissione (Affari sociali) si è tenuta una conferenza stampa nella sala Nassirya del Senato per sensibilizzare verso una patologia che ha un forte impatto negativo sulla qualità di vita dei pazienti.