Croce (Crems): "Prevenzione infezione Hiv abbassa la spesa del Ssn"

"La prevenzione in Hiv è un tema fondamentale, che è però spesso rimasto sullo sfondo. Lo abbiamo portato avanti negli anni e oggi ha delle armi" efficaci "legate ai nuovi farmaci. Circa 4300 persone in Regione Lombardia, nel corso del 2024-25, hanno avuto accesso a questo tipo di protezione. È importante mantenerla perché ci permette di abbassare la spesa". Lo ha detto Davide Croce, direttore del Crems - Centro di ricerca in economia e management in sanità e nel sociale, al convegno 'Hivlab - Lombardia' a Milano, dedicato alla prevenzione e alla gestione dell'Hiv.