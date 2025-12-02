circle x black
D'Antona (Europa Donna) 'informare le donne con cancro seno metastatico su possibilità terapeutiche'

02 dicembre 2025 | 15.21
Redazione Adnkronos
"Oggi ci troviamo di fronte a pazienti con cancro al seno metastatico molto preparate che partecipano attivamente al loro percorso di cura, uno scenario molto diverso rispetto ad anni fa. Questo accade perché al loro fianco ci sono sia i medici che le associazioni di riferimento sul territorio. Noi rappresentiamo circa 200 di queste associazioni e dedichiamo molte ore alla formazione così che, a loro volta, siano in grado di trasferire alle pazienti le informazioni sui test disponibili sulle opportunità terapeutiche". Lo ha detto Rosanna D'Antona, presidente di Europa donna Italia, intervenendo a Milano all'incontro con la stampa organizzato da AstraZeneca per un mettere in luce le prospettive offerte dalle terapie innovative per il carcinoma mammario avanzato o metastatico. 

