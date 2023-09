Dermatite atopica, Costanzo (Humanitas): “Nuovo farmaco avrà grande impatto su vita pazienti”

“L’impatto sulla qualità della vita dei pazienti della possibilità di avere un farmaco efficace innovativo e rimborsabile è alto. Abbiamo infatti adesso a disposizione il Baricitinib, un farmaco rimborsato per il trattamento della dermatite atopica moderata e severa che viene utilizzato in caso di fallimento di una terapia convenzionale”. Lo ha detto Antonio Costanzo, responsabile della Dermatologia di Humanitas e docente presso l’Humanitas University, a margine della conferenza stampa organizzata da Lilly a Milano ed intitolata “Dermatite atopica ed alopecia areata, due patologie, un solo farmaco. Via libera alla rimborsabilità”, durante il quale si è sottolineata l’importanza di avere finalmente a disposizione un farmaco innovativo, efficace, sicuro e rimborsabile come Baricitinib.