Dermatite Atopica: Una patologia che chiede ascolto e sostegno

Ribadire con forza l'importanza cruciale dell'inclusione della Dermatite Atopica nei piani di gestione delle cronicità e nei Livelli Essenziali di Assistenza. Questo l'obiettivo della conferenza tenuta dall'ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica) presso la Camera dei Deputati. Evento coinciso con la Giornata Mondiale della Dermatite Atopica, celebrata ogni anno il 14 settembre, un'occasione in cui associazioni di pazienti e organizzazioni di tutto il mondo uniscono le forze per aumentare la consapevolezza su questa malattia debilitante. “La Dermatite Atopica è una malattia invalidante e dolorosa e porta anche privazione del sonno e perdita di produttività negli adulti. E' spesso sottovalutata, mentre dovrebbe essere inclusa nella seconda parte del piano della cronicità per stabilire dei criteri di valutazione delle cure e della presa in carico dei pazienti. E' una malattia dermatologica ma ha anche dei risvolti psicologici importanti. Ad oggi non esiste un codice di esenzione per la Dermatite Atopica, benché sia molto diffusa e invalidante” ha dichiarato Mario Picozza, Presidente ANDeA, intervenuto alla conferenza. La Dermatite Atopica è una patologia infiammatoria cutanea cronica e recidiva, che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. In Europa, considerando solo gli adulti, comporta costi sociali annuali stimati in circa 30 miliardi di euro, di cui 15,2 miliardi sono associati a giornate lavorative perse o a una produttività ridotta. In Italia, colpisce circa tre milioni di persone, e il costo annuo pro-capite per i pazienti affetti da questa patologia è stato stimato in oltre 4 mila euro.