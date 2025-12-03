Disabilità: Usai (Fai) 'per 70% caregiver appagante accesso ad attività culturali'

"L'iniziativa 'Museo per tutti' rende accessibili i beni del Fai anche alle persone con disabilità cognitive. Dalla ricerca a supporto del progetto emerge che solo il 31% della popolazione generale ritiene che l'accesso alle attività culturali sia importante per avere una vita appagante, contro il 70% dei caregiver" secondo cui il poter visitare "un museo influenza positivamente" la loro vita. Lo ha detto Davide Usai, direttore generale del Fai - Fondo per l'ambiente italiano Ets, commentando la ricerca presentata a Milano in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.