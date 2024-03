Dorigo (AstraZeneca): "Aumentare sensibilizzazione intorno al tumore ovarico"

“Ogni due minuti in Italia una donna si ammala di tumore all’ovaio, vogliamo sensibilizzare le donne e accompagnarle nel loro percorso post diagnosi”. Così Alessandra Dorigo, Head of Oncology AstraZeneca Italia, è intervenuta in occasione dell’evento promosso dalla farmaceutica e organizzato a Roma dell’Ovarian Cancer Commitment (Occ), un’iniziativa europea promossa da AstraZeneca insieme alla Società Europea di Oncologia Ginecologica (Esgo) e la Rete Europea dei Gruppi di Advocacy sul Cancro Ginecologico (Engage) che si pone l’obiettivo di promuovere la discussione e il confronto al fine di migliorare la qualità di vita e la sopravvivenza delle donne con cancro ovarico.