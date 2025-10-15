Farmaceutica: Luppi (Msd), 'prevenzione genera crescita economica e benessere sociale'

"La prevenzione è l'investimento migliore per il Paese e per l'Europa, è la regola di base per poter generare non solo crescita economica, ma anche benessere sociale, ciò che serve di più in questo momento". Così Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, intervenendo a 'Investing for Healthy Ageing', l'evento organizzato dalla farmaceutica a Roma per delineare, insieme a rappresentanti delle istituzioni, esperti clinici e associazioni dei pazienti, le strategie più efficaci per un invecchiamento attivo e in salute.