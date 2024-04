Farmaci, Gesualdo (Fism): "Auguri di buon lavoro al presidente di Aifa Nisticò"

"Desidero ringraziare il presidente uscente Giorgio Palù per l'operato svolto in Aifa e formulare i miei migliori auguri di buon lavoro a Robert Giovanni Nisticò, eletto ai vertici dell'Agenzia italiana del farmaco. Sicuramente le sue competenze e le pregresse esperienze professionali saranno illuminanti per la leadership in Aifa, un ente di grande rilevanza per la sostenibilità del nostro Servizio sanitario nazionale. Le società scientifiche offrono la massima collaborazione". Lo dichiara in una nota Loreto Gesualdo, presidente della Fism - Federazione delle società medico scientifiche italiane.