Farmaci: Villa (Lilly Italia), "Momento di svolta per rimanere competitivi su fronte produzione"

"È un momento di svolta per tenere un terreno competitivo col resto del mondo sul fronte della produzione di farmacia. È chiaro che noi, come industria del settore particolarmente impegnata in Italia sia nella parte di ricerca che di produzione sullo sviluppo ci aspettiamo un sistema che sia sempre più rapido in termini di valutazione e definizione di prezzi e responsabilità. Ci aspettiamo che avvengano riforme di processo che aiutino ad accelerare l’arrivo della nostra innovazione al paziente”. Lo ha dichiarato il Vicepresidente Corporate Affairs & Patient Access Eli Lilly Federico Villa in occasione dell’evento “Europa in Salute”.