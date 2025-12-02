Fusco (Ieo), 'garantire a tutte le donne con cancro seno metastatico l'accesso a test molecolari'

"L'impiego dei test molecolari nelle pazienti con tumore al seno è una sfida da abbracciare come gruppo multidisciplinare. Dobbiamo lavorare come una rete al fine di consentire anche alle pazienti gestite in un centro periferico di avere accesso ai test di eccellenza". Così Nicola Fusco, direttore della divisione di Anatomia patologica dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) e professore di Anatomia patologica presso il dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia dell'università di Milano, all'incontro con la stampa promosso a Milano da AstraZeneca per discutere delle prospettive offerte dalle terapie innovative per il carcinoma mammario avanzato o metastatico. L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) – è emerso dall'incontro - ha approvato la rimborsabilità di capivasertib, una nuova terapia mirata. La molecola è indicata, in associazione a fulvestrant, in pazienti con tumore al seno localmente avanzato o metastatico positivo al recettore degli estrogeni (Hr+), negativo per Her2 (Her2-), con una o più alterazioni di PIK3CA/AKT1/PTEN, che hanno sviluppato una recidiva o progressione di malattia durante o dopo un regime a base endocrina.