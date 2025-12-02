circle x black
Cerca nel sito
 

Fusco (Ieo), 'garantire a tutte le donne con cancro seno metastatico l'accesso a test molecolari'

02 dicembre 2025 | 15.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'impiego dei test molecolari nelle pazienti con tumore al seno è una sfida da abbracciare come gruppo multidisciplinare. Dobbiamo lavorare come una rete al fine di consentire anche alle pazienti gestite in un centro periferico di avere accesso ai test di eccellenza".  Così Nicola Fusco, direttore della divisione di Anatomia patologica dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) e professore di Anatomia patologica presso il dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia dell'università di Milano, all'incontro con la stampa promosso a Milano da AstraZeneca per discutere delle prospettive offerte dalle terapie innovative per il carcinoma mammario avanzato o metastatico. L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) – è emerso dall'incontro - ha approvato la rimborsabilità di capivasertib, una nuova terapia mirata. La molecola è indicata, in associazione a fulvestrant, in pazienti con tumore al seno localmente avanzato o metastatico positivo al recettore degli estrogeni (Hr+), negativo per Her2 (Her2-), con una o più alterazioni di PIK3CA/AKT1/PTEN, che hanno sviluppato una recidiva o progressione di malattia durante o dopo un regime a base endocrina.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza