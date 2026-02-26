circle x black
Cerca nel sito
 

'Futuro della cura', con il progetto di J&J e Microsoft il Ssn è al passo con i tempi

sponsor

26 febbraio 2026 | 13.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mentre la popolazione italiana invecchia, aumentano le patologie croniche e a farsi sentire è la carenza di personale qualificato. Tecnologie digitali e intelligenza artificiale stanno ridefinendo organizzazione e processi di cura, ma c'è bisogno di rafforzare le competenze digitali di 50 mila professionisti della salute e accompagnare il Servizio Sanitario Nazionale nell'integrazione consapevole dell'intelligenza artificiale nella pratica clinica quotidiana. Con questi presupposti nasce il programma nazionale "Il Futuro della Cura", un percorso formativo pensato per fornire strumenti concreti, capacità critiche e competenze operative in ambito AI e sanità digitale. L'iniziativa è stata lanciata da Johnson & Johnson insieme a Microsoft Italia, in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale ETS.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza