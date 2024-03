Gilead: epatite cronica delta, novità al Congresso AISF su terapie e impatti dei trattamenti

L'epatite cronica delta è la forma più aggressiva di tutte le forme di epatite cronica virale. Si ritiene che in Italia ci siano circa tra 6 e 10 mila i soggetti anti delta positivi. Alla luce di questo, il Congresso Aisf, presso l’Auditorium della Tecnica a Roma è stato un momento cruciale per la discussione e la condivisione di conoscenze nel campo delle epatiti virali. Il focus sulle terapie e sull'impatto dei trattamenti di Gilead ha suscitato molto interesse, consolidando la collaborazione con la comunità scientifica ed evidenziando l'importanza di una gestione completa dei pazienti affetti da epatite B, C e delta.