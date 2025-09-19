circle x black
Cerca nel sito
 

Giornata nazionale Sla: Esposito (Aisla), 'garantire risposte certe in tempi celeri'

bms 2 b

19 settembre 2025 | 13.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Aisla va oltre l'aspetto strettamente sanitario: si occupa dell'aspetto sociale, clinico e quello delle relazioni socio sanitarie. Facendo questo  entriamo nel merito dei bisogni e ci assicuriamo di avere risposte certe in tempi celeri. Bisogna fare presto perché la Sla non aspetta". Lo ha detto Pina Esposito, segretario nazionale Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, in occasione della XVIII Giornata nazionale Sla, per la quale Aisla ha promosso la campagna di sensibilizzazione 'Coloriamo l'Italia di verde'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza