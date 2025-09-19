Giornata nazionale Sla: Esposito (Aisla), 'garantire risposte certe in tempi celeri'

"Aisla va oltre l'aspetto strettamente sanitario: si occupa dell'aspetto sociale, clinico e quello delle relazioni socio sanitarie. Facendo questo entriamo nel merito dei bisogni e ci assicuriamo di avere risposte certe in tempi celeri. Bisogna fare presto perché la Sla non aspetta". Lo ha detto Pina Esposito, segretario nazionale Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, in occasione della XVIII Giornata nazionale Sla, per la quale Aisla ha promosso la campagna di sensibilizzazione 'Coloriamo l'Italia di verde'.