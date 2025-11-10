circle x black
Giuseppe Carrieri riconfermato presidente Società italiana di urologia

Durante il 98esimo Congresso nazionale Siu che si è tenuto a Sorrento

Giuseppe Carrieri
Giuseppe Carrieri
10 novembre 2025 | 17.36
Redazione Adnkronos
Giuseppe Carrieri, preside della Facoltà di Medicina dell'università di Foggia e direttore del Dipartimento di Urologia universitaria del Policlinico Riuniti, è stato riconfermato presidente della Società italiana di urologia (Siu), la più antica e rappresentativa associazione medico-scientifica urologica del Paese, fondata nel 1908, ricorda la Siu in una nota. La riconferma è avvenuta nel corso del 98simo congresso nazionale degli urologi, svoltosi a Sorrento dal 6 al 9 novembre, che ha registrato un grande successo di pubblico, partecipazione e contenuti scientifici - si legge - con quasi 2.000 specialisti provenienti da tutta Italia e dall'estero.

L'evento ha confermato la Siu come punto di riferimento per l'intera comunità urologica nazionale, capace di coniugare tradizione, innovazione e formazione di altissimo livello, sottolinea la società scientifica. E' stato proprio il congresso di Sorrento a ospitare anche la prima presentazione ufficiale in Italia del sistema robotico Da Vinci 5, nuova e quinta generazione della piattaforma chirurgica più conosciuta e diffusa al mondo, prodotta da Intuitive e distribuita in Italia da ab Medica. Durante i lavori è stata inoltre presentata la campagna 'Novembre - Mese della prevenzione della salute dell'uomo', promossa dalla Siu per sensibilizzare la popolazione maschile sull'importanza della prevenzione urologica, della diagnosi precoce e di corretti stili di vita. Nel nuovo comitato direttivo della Siu, che accompagnerà Carrieri nel mandato quadriennale, figurano alcuni tra i più autorevoli rappresentanti dell'urologia italiana, prosegue la nota: Alessandro Antonelli, Vincenzo Ficarra, Vincenzo Mirone, Andrea Minervini, Francesco Porpiglia, Bernardo Rocco, Andrea Salonia e Andrea Tubaro.

"Il congresso di Sorrento - dichiara Carrieri - ha rappresentato un momento di straordinaria partecipazione e di confronto scientifico di altissimo livello. La Siu continuerà a essere una comunità unita e autorevole, capace di promuovere la ricerca, l'innovazione tecnologica e la formazione dei giovani specialisti, mantenendo sempre al centro la salute e il benessere dei pazienti". Con oltre 3.000 iscritti - conclude la nota - la Siu rappresenta oggi il punto di riferimento della comunità urologica italiana, impegnata nella ricerca, nella prevenzione e nella diffusione di buone pratiche cliniche. Il 99esimo Congresso nazionale Siu si terrà a Riccione nel 2026.

