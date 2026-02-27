circle x black
Infettivologo Bonfanti: "Con terapie efficaci rivedere bisogni pazienti con Hiv"

27 febbraio 2026 | 17.38
"Le terapie sono molto efficaci e i problemi che possono avere le persone che vivono con Hiv sono altri, legati ad esempio all'invecchiamento o al fatto che ci sono alcune comorbidità che affliggono maggiormente queste persone rispetto alla popolazione generale, come, ad esempio, i tumori e le malattie cardiovascolari. Quindi, da un punto di vista organizzativo, è importante che all'interno dei percorsi ospedalieri vengano pensate delle forme di integrazione con gli altri specialisti per prendersi cura di comorbidità, come le malattie cardiovascolari. E' necessario rivedere le priorità e i bisogni che in questo momento caratterizzano le persone che vivono con Hiv". Così Paolo Bonfanti, direttore Malattie infettive Irccs San Gerardo di Monza e professore Malattie infettive università Milano - Bicocca, intervenendo al convegno 'Hiv Lab - Lombardia', svoltosi a Milano e dedicato alla prevenzione e alla gestione dell'Hiv organizzato da Regione Lombardia con la collaborazione di Summet, Crems e Health Strategy, e con il contributo non condizionante di ViiV Healthcare.

