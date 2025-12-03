Influenza: Campitiello (Ms), 'vaccino fondamentale per anziani, fragili e bambini'

"Quest'anno il virus è arrivato in anticipo e dobbiamo proteggerci vaccinandoci. Ricordiamo che è fondamentale per le categorie a rischio: anziani, fragili e i bambini. La prevenzione è il miglior farmaco per vivere meglio e a lungo. Rivolgiamoci al nostro medico di famiglia, al pediatra, alla farmacia, o ad altri operatori in poliambulatori o strutture sanitarie, e vacciniamoci contro l'influenza". Sono le parole di Maria Rosaria Campitiello, Capo del Dipartimento prevenzione del ministero della Salute, intervenuta nella sede del dicastero alla presentazione dello spot Rai dedicato alla campagna di vaccinazione contro l'influenza con Carlo Conti testimonial.