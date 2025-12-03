Influenza: Carlo Conti, 'io 60enne vaccinato, spero lo facciano in tanti'

"Il vaccino antinfluenzale è molto importante per gli over60. Avendo superato da poco i 60 anni, mi sono sentito coinvolto. Ho fatto il vaccino e prestato il mio volto allo spot Rai. Sono felice di aver contribuito alla campagna di informazione sulle vaccinazioni antinfluenzali, di mettere la mia popolarità a servizio di quei miei coetanei che dovrebbero vaccinarsi. Spero che lo facciano in tanti". Lo ha detto Carlo Conti alla presentazione - al ministero della Salute - dello spot Rai dedicato alla vaccinazione contro l'influenza di cui è testimonial.