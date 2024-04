Nasce nel 2014 per raccontare il vero volto della Sm in Italia e creare uno spazio online di autentica condivisione. La community digitale ha superato i 79 mila fans su Facebook e ha raccolto sul sito web www.iononsclero.it centinaia di testimonianze di vita con la malattia. In primo piano i passi avanti nella gestione della malattia e il valore della condivisione.