Lai (Fondazione Cuore): "Terapie seguite correttamente solo da 50% pazienti"

"Solo il 50% dei pazienti con patologie croniche, tra cui diabete, Bpco e ipercolesterolemia, assume correttamente i farmaci. Un dato a dir poco allarmante perché per avere un'efficacia delle cure bisogna avere un'aderenza terapeutica pari almeno all’80%. I farmaci ci sono ma sono inefficaci perché non vengono assunti con regolarità e appropriatezza. Molti pazienti abbandonano la terapia dopo appena 6-12 mesi di trattamento, con ricadute importanti sulla salute dei pazienti che vanno incontro a patologie cardiovascolari come ictus e infarto, e sui costi per la sanità pubblica. Insisto, l’aderenza terapeutica oggi può rappresentare un vero punto di svolta per la sostenibilità del Sistema sanitario nazionale”. Lo ha detto Sergio Lai, direttore di Fipc Fondazione italiana per il cuore, intervenendo a Welfair la 'fiera del fare', evento organizzato nella Capitale da Fiera Roma Srl in partnership con Experience Srl per favorire un dialogo efficace tra medici, aziende e governance.