L'evoluzione del concetto di salute, un viaggio attraverso le generazioni

Nell'epoca post-pandemica, l'attenzione verso la salute ha subito una svolta epocale, riflettendo un profondo cambiamento nella società italiana. Ed è proprio il legame tra le abitudini di salute e le diverse sensibilità generazionali l'argomento della ricerca, condotta dalla Luiss in collaborazione con Merck Italia e presentata durante il convegno "Emerging healthcare trends. A closer look across generations". Lo studio intergenerazionale, che ha per la prima volta esplorato le opinioni della generazione Alpha, nata a partire dal 2010, ha rivelato che la preoccupazione per la salute non è mai stata così alta, coinvolgendo ora anche le giovani generazioni in modo equiparabile ai loro genitori. Questo cambiamento è sintomo di un'evoluzione nel concetto stesso di salute, non più intesa solo in senso fisico, ma anche mentale e relazionale, a seconda delle diverse generazioni. Secondo Michele Costabile, Direttore del Centro di Ricerca Luiss – X.ITE su Tecnologie e Comportamenti di Mercato, comprendere queste differenze è fondamentale per adattare l'offerta di servizi e prodotti nel settore della salute.