Linfomi, zanubrutinib di BeiGene disponibile anche in Italia

È stato annunciata con una conferenza stampa organizzata giovedì 30 novembre a Roma dall’azienda biotecnologica BeiGene, la disponibilità anche in Italia di zanubrutinib, un inibitore della tirosino-chinasi di Bruton (BTK) di nuova generazione, che ha ricevuto l’approvazione da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per due nuove indicazioni per il trattamento di pazienti adulti affetti da Linfoma della Zona Marginale (LZM) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia a base di anticorpi antiCD20 e di pazienti adulti con Leucemia Linfatica Cronica (LLC).