Un’analisi dei costi della prestazione sanitaria , partita nel 2017 e che ha monitorato circa 50 patologie in 4 Asl e in 2 Policlinici della Puglia, che ha evidenziato come le tariffe attualmente in vigore non siano equilibrate. E’ quanto elaborato tramite un algoritmo da un team di ricercatori della Libera università mediterranea 'Giuseppe De Gennaro' - gruppo di lavoro diretto da Francesco Albergo.