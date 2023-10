“Il Lupus è una malattia che colpisce in prevalenza giovani donne in età fertile, se non viene riconosciuto e trattato per tempo, stravolge la vita della persona”. Lo afferma Rosa Pelissero, presidente gruppo Les, in occasione del convegno “Lupus: focus su cause e sintomi di una patologia complessa” tenutosi a Roma, nella Sala Caduti di Nassirya presso il Senato della Repubblica, martedì 24 ottobre