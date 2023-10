Magi (Omceo Roma): "Tra aggressioni e denunce temerarie medici poco sereni’"

“Nostro dovere è garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini ma non possiamo continuare a lavorare in queste condizioni, tra carenza di organico, aggressioni, denunce temerarie e scarse retribuzioni. Non c’è la serenità e si lavora in situazioni complesse e difficili. Il Governo deve ascoltarci anche perché entro il 2025 andrà in pensione un terzo dei medici che attualmente lavorano nel Servizio sanitario nazionale”. Lo ha detto Antonio Magi presidente dell’Ordine dei medici di Roma intervenendo al Welfair 2023, il mondo della salute alla Fiera di Roma.