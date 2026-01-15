circle x black
Cerca nel sito
 

Magi (Sumai): "Superare incompatibilità medici, è un blocco per Ssn"

"Proposta Forza Italia innovativa, finalmente affronta la criticità dell'attuale sistema"

Antonio Magi
Antonio Magi
15 gennaio 2026 | 16.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il piano strategico per la riforma della sanità pubblica presentato oggi alla Camera da Forza Italia è un testo molto importante e innovativo. Finalmente cominciamo ad affrontare la criticità dell'attuale sistema di incompatibilità dei medici, sicuramente un blocco per i professionisti impossibilitati a poter dare un servizio maggiore, di poter lavorare ancora di più nell'ambito del Servizio sanitario nazionale". Così all'Adnkronos Salute Antonio Magi, segretario generale del Sumai-Assoprof, il sindacato dei medici ambulatoriali, presente alla conferenza stampa 'Sanita: eliminare le incompatibilità per ridurre le liste d'attesa e rafforzare il Ssn pubblico', organizzata alla Camera da Forza Italia.

"Oggi - spiega Magi - abbiamo medici di medicina generale che sono anche specialisti, ad esempio in cardiologia, ginecologia, endocrinologia, ma possono fare esclusivamente il medico di base. Con questo disegno di legge si elimina l'incompatibilità, di conseguenza si dà al medico la disponibilità di fare anche il cardiologo, il ginecologo o l'internista nel Ssn, presso le aziende sanitarie pubbliche, quindi aumentiamo il numero delle possibilità di ore di prestazioni per ridurre le liste d'attesa, quindi chiaramente aumentiamo l'offerta pubblica".

Per Magi si tratta di una proposta "importante, perché una volta avevamo troppi medici, oggi invece abbiamo difficoltà a trovare specialisti, specialmente quelli pubblici, poco attratti dal Ssn. Ecco, questo piano richiama nuovamente i medici a lavorare all'interno del Ssn, perché offre loro molta più possibilità di poter esprimere la professionalità anche in funzione di quelle che sono, diciamo, le necessità del cittadino".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanità Magi (Sumai) 'superare incompatibilità medici rappresenta un blocco per Ssn'
Vedi anche
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza