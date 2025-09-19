circle x black
Malattie rare, Borgo: "Persona con Sla deve poter esercitare i propri diritti"

"Decreto legislativo 62/2024 decisivo per diritti persone con disabilità"

Maurizio Borgo, presidente dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
19 settembre 2025 | 16.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Siamo molto felici di partecipare a questa cerimonia, da non considerarsi solo come meramente simbolica, ma come momento di testimonianza di quel cambio culturale che è necessario in questo Paese: vedere la persona con disabilità, anche una persona affetta da Sla, una malattia molto severa, una persona in quanto tale, che come tutte deve poter esercitare i propri diritti, desideri e bisogni”.

Così, Maurizio Borgo, presidente dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in occasione della XVIII Giornata nazionale Sla. Per celebrare questo giorno e sensibilizzare la cittadinanza Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica ha lanciato quest’anno la sua più vasta campagna di sensibilizzazione, con appuntamenti in diverse città italiane e coinvolgendo istituzioni e comunità. Parte dell’iniziativa ‘Coloriamo l’Italia di verde’, l'illuminazione simbolica di alcuni monumenti della Penisola, che la sera del 18 settembre si sono colorati di verde.

“In questo, il decreto legislativo 62/2024, che ha riformato non solo la valutazione di base, cioè l'accertamento della condizione di disabilità, ma ha soprattutto innovato la valutazione multidimensionale e ha introdotto nel nostro ordinamento il vero e proprio Progetto di Vita, sarà decisivo e fondamentale per consentire alle persone con disabilità di realizzare appieno, anche per un periodo purtroppo limitato della loro vita, perché affette da malattie particolarmente severe, tutti i propri diritti, nessuno escluso”, conclude.

Tag
Sla disabilità diritti malattie rare
