Malattie rare, Fontana (NeMO): 'alleanza pubblico-privato è stata efficace'

"A Trento siamo riusciti a costruire un'alleanza vera tra il privato sociale ele istituzioni, partendo dalla necessità e l'urgenza di dare una risposta al bisogno di chi vive una malattia neuromuscolare". Con questa parole Alberto Fontana, segretario nazionale dei centri clinici NeMO ha raccontato come la comunicazione scientifica e la collaborazione pubblico-privato siano riuscite a trasformare innovazione e conoscenza in un linguaggio condiviso della cura, in occasione di un seminario promosso da Aisla che si è tenuto a Trento.