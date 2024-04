Malattie rare, il rapper Blind: ‘Spero che la canzone arrivi a tutti’

“È stata un’emozione grande, questi progetti mi sono sempre piaciuti e spero che questa canzone arrivi a tutti, perché a me è arrivata veramente”. È il commento del rapper Blind ai microfoni dell’Adnkronos in occasione della presentazione del suo brano inedito ‘Un pezzo di te’, scritto per raccontare la malattia di Anderson-Fabry. Con il lancio del brano, avvenuto il 12 aprile, ha preso il via la campagna di sensibilizzazione Do Re Mi Fabry, promossa da Aiaf con il contributo non condizionato di Chiesi Global Rare Diseases Italia in occasione del Fabry Awareness Month.