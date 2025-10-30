Malattie rare: Mastronuzzi (Aieop), 'in rete emoglobinopatie cure più adeguate' 

"Le società scientifiche svolgono un ruolo fondamentale perché, attraverso la collaborazione tra specialisti nelle diverse Reti, i pazienti possono essere accolti. Accogliere un paziente nella rete significa non lasciare indietro nessuno e avere la competenza per offrire le cure più adeguate e innovative e per riferire i pazienti nei centri dove sono attivi dei trial clinici sperimentali su queste specifiche patologie". Lo ha detto Angela Mastronuzzi, presidente Aieop - Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica, alla presentazione del documento che contiene le 10 proposte per migliorare la gestione di queste rare patologie genetiche ereditarie, realizzato da The European House – Ambrosetti con il contributo non condizionante di Vertex Pharmaceuticals.