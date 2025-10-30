Malattie rare: Origa (Site), 'creare linee guida nazionali per gestione efficace emoglobinopatie'

"È fondamentale fare cultura sul tema delle emoglobinopatie, anche tra gli stessi operatori. Sappiamo che i pazienti in Italia sono seguiti in realtà diverse e in modi diversi. La prima necessità è quindi la creazione di linee guida nazionali per la gestione efficace delle emoglobinopatie. Speriamo che la Rete ci aiuti in questo". Sono le parole di Raffaella Origa, presidente Site - Società italiana talassemie ed emoglobinopatie in occasione della presentazione del documento 'Strategie e proposte per migliorare la gestione delle emoglobinopatie in Italia' realizzato da The European House – Ambrosetti con il contributo non condizionante di Vertex Pharmaceuticals.