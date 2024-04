Malattie rare, Vignoli (Chiesi Global Rare Diseases): "Impegnati in solidarietà e inclusività"

“Come azienda ci impegniamo molto nella solidarietà e nell’inclusività, sia all’interno della nostra azienda con iniziative rivolte ai dipendenti, sia all’esterno essendo al fianco delle persone affette da malattie rare, come la malattia di Fabry”. Così Alessandra Vignoli, Head of Mediterranean Cluster di Chiesi Global Rare Diseases, ai microfoni dell’Adnkronos a margine della presentazione del brano inedito ‘Un pezzo di te’, scritto dal rapper Blind per raccontare la malattia di Anderson-Fabry. Il lancio della canzone ha dato il via alla campagna di sensibilizzazione Do Re Mi Fabry, promossa da Aiaf con il contributo non condizionato di Chiesi Global Rare Diseases Italia in occasione del Fabry Awareness Month.