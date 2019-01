Nel muso del bulldog la chiave per una rara malattia

(Fotogramma /Ipa)

Con le loro piccole dimensioni, i musetti un po' tozzi e gli occhi grandi e tondi i bulldog, i bulldog francesi e i Boston terrier sono tra le razze di cani domestici più popolari. Ora i ricercatori dell'Università della California a Davis hanno scoperto la base genetica 'chiave' per l'aspetto di questi cani, ma soprattutto l'hanno collegata a una sindrome ereditaria rara che colpisce gli esseri umani, la sindrome di Robinow.

I protagonisti dello studio, pubblicato su 'Plos Genetics', non sono gli unici cani con un muso corto e largo, ma condividono un'altra caratteristica che non si trova in altre razze: una coda corta, detta anche 'a vite', come spiega Danika Bannasch, della UC Davis School of Veterinary Medicine. A queste tre razze mancano tutte le vertebre che formano l'osso della coda. I ricercatori hanno sequenziato l'intero genoma di 100 cani, di cui 10 da razze a 'coda di vite'. Tutti i cani partecipanti erano animali domestici appartenenti a privati, visitati presso l'UC Davis Veterinary Medical Teaching Hospital, i cui proprietari hanno accettato di partecipare allo studio. I dottorandi Tamer Mansour e Katherine Lucot, insieme al professore associato C. Titus Brown della Scuola di Medicina Veterinaria e del Genome Center, hanno analizzato le sequenze di Dna per trovare i cambiamenti associati alle razze a coda corta 'nel mirino'.