circle x black
Cerca nel sito
 

Miopia pediatrica, Rosso (Fdi): "Visite ed educazione a un uso corretto della vista"

'In Liguria alcune attività da implementare a livello nazionale'

Matteo Rosso
Matteo Rosso
01 dicembre 2025 | 12.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per far fronte al carico crescente della miopia pediatrica "bisogna puntare molto sulla prevenzione, che non vuol dire soltanto visite dei piccoli pazienti, ma vuol dire insegnare ai bambini e ai genitori anche un uso corretto della vista. Non si può stare attaccati tutto il giorno a un cellulare, a un tablet, alla televisione. Bisogna agire sia con delle visite specialistiche, sia con un'educazione al buon uso della nostra vista". Lo ha detto l'onorevole Matteo Rosso, deputato e responsabile del Dipartimento Sanità di Fratelli d'Italia, al convegno dedicato alla miopia pediatrica che si è svolto nei giorni scorsi a Roma.

In qualità di "medico oculista, oltre che politico", Rosso ha ricordato che "in Liguria stiamo portando avanti alcune attività" che sarebbe necessario implementare "a livello nazionale". L'onorevle ha inoltre sottolineato l'importanza di "conoscere nuove opportunità" di prevenzione e cura della miopia pediatrica "così da tradurle in pratica" creando una sinergia e uno sforzo comune tra Regioni. Inoltre, ha concluso, "è molto importante insegnare ai ragazzini che portare gli occhiali non è un limite, un difetto, un fattore di esclusione sociale".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
miopia pediatrica Matteo Rosso prevenzione problmei della vista
Vedi anche
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza