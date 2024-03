‘Musica senza barriere’ a Torino contro la sordità, pianista Mangione “Suono per dire grazie a chi mi ha salvata”

In occasione della Giornata Mondiale dell’Udito 2024, l’Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino ha ospitato il concerto “Sound Sensation – Musica senza Barriere”, promosso da MED-EL in partnership con la RAI. “Sono qui perché voglio ringraziare le persone che hanno reso migliore la mia vita uditiva, che adesso è ricca di suoni e soprattutto di armonia interiore – racconta Claudia Mangione, una degli artisti che si sono esibiti a Sound Sensation – Io ora sono una semplice maestra, ma in futuro chissà, magari ricomincerò a suonare il pianoforte seriamente”.