Novartis: "Orgogliosi dei dati a 5 anni di efficacia del farmaco orale nel tumore al seno"

Coco, 'da oltre vent'anni al lavoro per individuare soluzioni innovative che possano sempre di più andare in contro ai bisogni clinici insoddisfatti delle pazienti'

Novartis:
17 ottobre 2025 | 18.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo oggi qui all'Esmo di Berlino particolarmente orgogliosi di aver presentato i dati aggiornati a cinque anni del nostro farmaco per le pazienti affette da tumore mammario in fase precoce. Grazie a questa nuova opportunità terapeutica abbiamo la possibilità di ridurre ulteriormente il rischio di recidiva di queste pazienti che quindi possono considerare questa nuova opzione terapeutica anche per quella categoria in cui abbiamo linfonodi negativi, quindi una popolazione di pazienti che attualmente non aveva altre opzioni terapeutiche innovative. Come Novartis siamo impegnati da oltre vent'anni nell'individuare soluzioni terapeutiche innovative che possano sempre di più andare in contro ai bisogni clinici insoddisfatti delle pazienti e poter contribuire alla lotta contro i tumori". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Paola Coco, Direttore medico, Novartis Italia che oggi al Congresso della Società europea id oncologia medica a Berlino ha presentato i risultati a 5 anni dello studio Natalee con l'inibitore selettivo della chinasi ciclina-dipendente 4-6 ribociclib associato a terapia endocrina, una combinazione che riduce del 28,4% il rischio di recidiva nella più vasta popolazione di pazienti con tumore della mammella in stadio iniziale.

 

 

