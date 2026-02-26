circle x black
Panfilo (Fondazione Msd): "Caregiver preziosi ma senza legge dedicata"

Alla presentazione del documentario Parole in cerca d'autore, 'per il nostro ventennale abbiamo deciso di rappresentare chi aiuta e sostiene i pazienti'

26 febbraio 2026 | 14.06
"Da un po' di tempo abbiamo deciso di supportare", attraverso varie iniziative, la conoscenza e la consapevolezza relativa a "temi molto importanti per la nostra società e per la sanità, come quello dei caregiver. A questo riguardo, mi preme ricordare innanzitutto che è una figura da tempo considerata una risorsa del nostro sistema, ma purtroppo non ha ancora una legislazione a favore". Lo ha detto Marina Panfilo, direttrice Fondazione Msd, in occasione della proiezione, alla Casa del cinema di Roma, di 'Parole in cerca d'autore', il documentario di Donatella Romani e Roberto Amato, realizzato con il contributo non condizionante della stessa Fondazione, che accende i riflettori sul mondo dei caregiver, quelle figure - spesso invisibili - che si prendono cura di un familiare con disabilità, fragile o con una malattia cronica.

L'opera cinematografica, disponibile su Amazon Prime Video, ha l'obiettivo di stimolare la riflessione e il dibattito sulle sfide psicologiche, le difficoltà e le barriere burocratiche che gli oltre 7 milioni di caregiver italiani, nel 75% dei casi donne, ma anche molti giovani, devono affrontare per destreggiarsi tra l'assistenza alla persona cara e la gestione della propria vita professionale e familiare. "Questa bellissima iniziativa - afferma Panfilo - credo sia in grado di mostrare, toccando l'anima, cosa significhi davvero essere un caregiver. Significa dare e ricevere amore. Vogliamo che questo messaggio arrivi, anche attraverso le altre iniziative che abbiamo sostenuto. Nel corso del progetto abbiamo avuto modo di scoprire delle associazioni, addirittura di giovani caregiver che, per sostenere un familiare, sottraggono tempo alla crescita della loro vita. In occasione del nostro ventennale - conclude - abbiamo quindi deciso di rappresentare come si dà aiuto e sostegno ad un malato che ha bisogno di assistenza".

